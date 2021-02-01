Украинскому актеру, который снялся в клипе российской группы, сломали нос (фото)

Актер получил серьезные травмы

Украинский актер Тарас Цимбалюк получил значительные травмы на съемках.

Звезда «Черного ворона», который недавно отпраздновал 31-летие, в своем Instagram сообщил, что во время съемок нового фильма ему случайно сломали нос в двух местах и наложили швы.

«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного подскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, наполовину законченный съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы, так еще и имею рассечение», - отметил актер

Также артист добавил к своему посту рентгеновский снимок, на котором видно его травму, из-за которой вынужден находиться на больничном.

«Теперь меня ждет минимум неделю больничного режима. Поскольку нет смещение кости, нужно тщательно следить за носом, чтобы оно так и срослось. Прописали пять препаратов: мажу, пшикайте. Продюсерам проектов, в которых я задействован, конечно, не очень приятно, потому что пару недель были расписаны без выходных, но жизнь внесла свои коррективы. Более того, от таких ситуаций ни один актер не застрахован. Но, конечно, этот опыт следует принять во копилки и сделать правильные выводы. Поэтому, друзья, берегите себя и своих коллег. Будьте здоровы!», - добавил Цимбалюк.

Поклонники звезды выразили ему сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления.

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