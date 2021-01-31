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    Украинский шоумен похудел на 50 кг из-за болезни, которая едва не убила его

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    Украинский шоумен Сергей Сивохо - Украинский шоумен похудел на 50 кг из-за болезни, которая едва не убила его
    Украинский шоумен Сергей Сивохо
    instagram.com/ciboxo/

    Лишний вес шоумен начал набить еще в детстве

    Украинский шоумен Сергей Сивохо поделился подробностями своего экстремального похудения.

    Так, 51-летний артист сбросил 50 килограммов из-за болезни. Как рассказал артист в программе «Звездный путь», проблемы с лишним весом у него начались с детства. Когда будущему шоумену было шесть лет, врачи диагностировали бронхит с астматическим компонентом. Из-за тогдашнего гормонального лечения Сивохо начал набирать лишние кило.

    «У меня папа спортсмен, мама также была стройная. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно такой бодрый, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов», - поделился звезда.

    Впрочем, в 2017-м Сергею, который весил 195 килограммов, диагностировали язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и не понимал, что происходит. Как оказалось, Сивохо терял кровь.

    «Когда меня забрала скорая, я в то время потерял 3 литра крови. Уже нельзя было проводить полосную операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, давайте или худеть, или до свидания. Не дай вам Бог худеть так, как худел я. Я лежал после этого в течение четырех месяцев. Иногда вообще не хотелось есть», - вспомнил Сергей.

    Несмотря на то, что артист сбросил 50 кг, проблемы со здоровьем не закончились. Из-за малоподвижного образа жизни, в легких звезды накопилась жидкость. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому.

    «Что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу не чувствую на левой ноге, поэтому вот у меня такие небольшие проблемы с передвижением», - добавил артист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

    «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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