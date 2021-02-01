  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Артистка в боди и ботфортах похвасталась длинными стройными ножками</p> <div></div> - Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)

    Артистка в боди и ботфортах похвасталась длинными стройными ножками

    instagram.com/lidalee_official/

    Исполнительница устроила новую фотосессию

    Подопечная мультиартиста Монатика, певица Lida Lee похвасталась своей фигурой.

    В фотоблоге исполнительница запостила снимки с новой фотосессии, для которой выбрала довольно откровенный образ. Так, знаменитость примерила черное боди и лакированные ботфорты. Артистка позировала, демонстрируя длинные стройные ножки.

    «Dancing in the moonlight», - написала певица.

    Со своей стороны, фолловеры Лидии взорвались комментариями. В частности, пользователи писали, что звезда очень сексуальна.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)
    Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)
    instagram.com/lidalee_official/

    «Ноги бесконечные», «Хэй, секси», «Ох, как же люблю, когда у женщины формы! Бедра, узкая талия, есть на что смотреть!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

     Читайте также? О ней мечтает каждый. Миллиардерша Кайли Дженнер в прозрачном мини вызвала ажиотаж
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies