Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)

Артистка в боди и ботфортах похвасталась длинными стройными ножками

Исполнительница устроила новую фотосессию

Подопечная мультиартиста Монатика, певица Lida Lee похвасталась своей фигурой.

В фотоблоге исполнительница запостила снимки с новой фотосессии, для которой выбрала довольно откровенный образ. Так, знаменитость примерила черное боди и лакированные ботфорты. Артистка позировала, демонстрируя длинные стройные ножки.

«Dancing in the moonlight», - написала певица.

Со своей стороны, фолловеры Лидии взорвались комментариями. В частности, пользователи писали, что звезда очень сексуальна.

«Ноги бесконечные», «Хэй, секси», «Ох, как же люблю, когда у женщины формы! Бедра, узкая талия, есть на что смотреть!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.