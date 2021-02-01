Подопечная Монатика в откровенном боди показала свои главные достоинства (фото)
Артистка в боди и ботфортах похвасталась длинными стройными ножками
Исполнительница устроила новую фотосессию
Подопечная мультиартиста Монатика, певица Lida Lee похвасталась своей фигурой.
В фотоблоге исполнительница запостила снимки с новой фотосессии, для которой выбрала довольно откровенный образ. Так, знаменитость примерила черное боди и лакированные ботфорты. Артистка позировала, демонстрируя длинные стройные ножки.
«Dancing in the moonlight», - написала певица.
Со своей стороны, фолловеры Лидии взорвались комментариями. В частности, пользователи писали, что звезда очень сексуальна.
«Ноги бесконечные», «Хэй, секси», «Ох, как же люблю, когда у женщины формы! Бедра, узкая талия, есть на что смотреть!», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями
На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.
«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.