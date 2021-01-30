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    Шоу-биз

    Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями (фото)

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    Певица Jerry Heil - Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями (фото)
    Певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Певица поделилась довольно откровенным снимком

    Украинская певица и блогерша Jerry Heil взбудоражила поклонников пикантным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала снимок, на котором предстала в довольно пикантном образе.

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

    instagram.com/thejerryheil/
    instagram.com/thejerryheil/

    Поклонники были в восторге от снимка звезды, отметив, что фото хорошее без всякого намека на пошлость.

    «Эстетическая вульгарность», «Безумно красивое фото, ничего пошлого!», «И ты говоришь шо попы спорт», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

    «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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