Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями (фото)

Певица поделилась довольно откровенным снимком

Украинская певица и блогерша Jerry Heil взбудоражила поклонников пикантным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала снимок, на котором предстала в довольно пикантном образе.

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

instagram.com/thejerryheil/

Поклонники были в восторге от снимка звезды, отметив, что фото хорошее без всякого намека на пошлость.

«Эстетическая вульгарность», «Безумно красивое фото, ничего пошлого!», «И ты говоришь шо попы спорт», - комментируют фото пользователи сети.

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