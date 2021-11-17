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    Адель рассказала, как нашла нового бойфренда

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    Адель рассказала, как нашла нового бойфренда

    Адель рассказала как справилась с депрессией

    Известная на весь мир певица Адель рассказала, где смогла найти новые отношения. По словам артистки в интервью с Опрой Уинфри, после консультации со своим психотерапевтом Адель начала вести более активный образ жизни и на одной из вечеринок подошла к парню, который танцевал в отличии от остальных гостей, чем и привлёк её внимание.

    Как оказалось потом, это был спортивный агент — Рич Пол. Певица спросила: «Хочешь стать моим агентом? Сейчас я спортсменка» — так и начался новый роман.

    Адель с Опрой Уинфри
    Адель с Опрой Уинфри

    Напомним, что ранее Адель переживала сильную депрессию из-за развода с мужем, с которым они воспитывают 9-ти летнего сына. Вместе с психотерапевтом она проработала свои детские травмы и смогла подняться на ноги, написала новый альбом и похудела на 50 килограмм.

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    Теги: образ жизни знаменитости певица шоу-бизнес концерт
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    Адель рассказала, как нашла нового бойфренда