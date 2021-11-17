Адель рассказала, как нашла нового бойфренда

Адель рассказала как справилась с депрессией

Известная на весь мир певица Адель рассказала, где смогла найти новые отношения. По словам артистки в интервью с Опрой Уинфри, после консультации со своим психотерапевтом Адель начала вести более активный образ жизни и на одной из вечеринок подошла к парню, который танцевал в отличии от остальных гостей, чем и привлёк её внимание.

Как оказалось потом, это был спортивный агент — Рич Пол. Певица спросила: «Хочешь стать моим агентом? Сейчас я спортсменка» — так и начался новый роман.



Адель с Опрой Уинфри

Напомним, что ранее Адель переживала сильную депрессию из-за развода с мужем, с которым они воспитывают 9-ти летнего сына. Вместе с психотерапевтом она проработала свои детские травмы и смогла подняться на ноги, написала новый альбом и похудела на 50 килограмм.