Алехандра Сильва родила сына от 69-летнего Ричарда Гира



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Алехандра Сильва и Ричард Гир

На днях в Нью-Йорке молодая жена Ричарда Гира родила ему сына

Это второй ребенок для родителей — Гир воспитывает 18-летнего сына Гомера, а Алехандра Сильва — 6-летнего сына Альберта. Это дети супругов от предыдущих отношений.

Напомним, Ричард и Алехандра познакомились в 2013 году. Спустя три года после знакомства у актера и журналистки начался роман. Гир и Сильва поежились в 2018 году. Сначала прошлацеремонии с Испании, а затем в Нью-Йорке.

О беременности Алехандры стало известно еще в конце лета, однако официально пара сообщила об этом в сентябре. Сильва выложила в Instagram фото с Гиром и написала: «Мы не могли сообщить счастливую новость до момента встречи с Далай-ламой».

Джерело: graziamagazine.ru