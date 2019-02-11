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    Шоу-биз

    Алехандра Сильва родила сына от 69-летнего Ричарда Гира

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    &nbsp;Алехандра Сильва и Ричард Гир - Алехандра Сильва родила сына от 69-летнего Ричарда Гира
     Алехандра Сильва и Ричард Гир

    На днях в Нью-Йорке молодая жена Ричарда Гира родила ему сына

    Это второй ребенок для родителей — Гир воспитывает 18-летнего сына Гомера, а Алехандра Сильва — 6-летнего сына Альберта. Это дети супругов от предыдущих отношений.

    Напомним, Ричард и Алехандра познакомились в 2013 году. Спустя три года после знакомства у актера и журналистки начался роман. Гир и Сильва поежились в 2018 году. Сначала прошлацеремонии с Испании, а затем в Нью-Йорке.

    О беременности Алехандры стало известно еще в конце лета, однако официально пара сообщила об этом в сентябре. Сильва выложила в Instagram фото с Гиром и написала: «Мы не могли сообщить счастливую новость до момента встречи с Далай-ламой».

    Джерело: graziamagazine.ru

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