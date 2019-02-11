Дженнифер Энистон празднует день рождения. Актрисе исполняется 50

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Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 в городе Шерман-Окс, штат Калифорния

Впервые имя начинающей актрисы попало в титры после выхода на экраны сериала «Моллой», где Дженнифер достался маленький эпизод.

Биография Дженнифер Энистон сделала кардинальный поворот в сторону успеха в 1994 году, когда ей предложили роль в сериале «Друзья». На тот момент уже были утверждены на свои роли Дэвид Швиммер и Кортни Кокс. Причем Кортни получила роль Рэйчел Грин, а Дженнифер пробовали на роль Моники. Но обе актрисы захотели обменяться ролями, и когда продюсеры узнали, что Энистон работала официанткой, девушек тут же поменяли местами.

За время, пока шел сериал «Друзья», Энистон успевала сниматься и в большом кино. В начале 2000-х она возглавила рейтинг наиболее популярных комедийных актрис Голливуда. Каждый ее фильм собирал приличную кассу, а гонорары Энистон достигли $ 10 млн за ленту.

Так появились картины с ее участием – «Принц из снов» (1996), «Портрет совершенства» (1997), «Офисное пространство» (1999). Романтическая комедия «Портрет совершенства» получила смешанные рецензии от кинокритиков, но игра Энистон была оценена высоко. В это же время Дженнифер снялась в фильмах «Ускользающий идеал» с Сарой Джессикой Паркер, «Тонкая розовая линия» и «Офисное пространство». Последний кинофильм позже получил культовый статус. А ее роль в драме «Хорошая девочка» позитивно оценили на фестивале независимого кино Sundance.

В 2003 году новую волну популярности Энистон принесла комедия «Брюс Всемогущий», в которой актриса сыграла возлюбленную героя Джима Керри, получившего божественные полномочия.

В 2005 году Дженнифер снялась в фильме «Ходят слухи» с такими звездами Голливуда, как Кевин Костнер и Марк Руффало. В том же году актриса сменила амплуа и жанр, сыграв в триллере «Цена измены» с Клайвом Оуэном и Венсаном Касселем.

Через год Энистон попробовала себя в роли режиссера, сняв короткометражный фильм «Комната 10». Дженнифер рассказала, что на этот шаг ее подтолкнул пример Гвинет Пэлтроу. Второй и пока последней ее режиссерской работой стала картина «Пять» (2011).

В декабре 2008-го в прокат вышла трагикомедия «Марли и я», где партнёром Дженнифер Энистон стал Оуэн Уилсон. Мировые сборы фильма составили $ 242 млн. Следующим фильмом знаменитости была романтическая комедия «Обещать — не значит жениться». Вместе с ней снялись крупнейшие звезды американского кино – Бен Аффлек, Дрю Бэрримор, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер.

И вновь Энистон ждал успех в очередной романтической комедии – «Притворись моей женой». Актриса сыграла подругу хирурга (Адам Сэндлер), который попросил ее притвориться его бывшей супругой перед соблазнительной красоткой.

В марте 2010-го состоялась премьера фильма «Охотник за головами» с участием Энистон и Джерарда Батлера.

Летом 2011 года в прокат вышла комедия «Несносные боссы», в которой Дженнифер предстала в роли озабоченного врача-дантиста. Осенью того же года состоялась премьера фильма «Жажда странствий», во время съемок которого у Энистон начался роман с будущим мужем. Массовому зрителю также запомнилась очередная комедия «Мы – Миллеры». В этом фильме актриса сыграла фальшивую супругу торговца наркотиками.Через 3 года с успехом прошло продолжение яркой картины – «Несносные боссы 2», где вновь блистала Дженнифер Энистон.

В 2013 году состоялась премьера фильма «Укради мою жену». В киноленте Энистон досталась роль жены разорившегося богача, которую два сообщника решили похитить ради выкупа. Но оказалось, что благоверный ее героини не горит желанием выкупать супругу из плена.

В 2016 году Энистон вместе с Кейт Хадсон и Джулией Робертс снялась в комедии «Несносные леди», которая рассказывает зрителям о том, что такое женское счастье.