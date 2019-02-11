Отец Анджелины Джоли рассказал об отношениях дочери с Брэдом Питтом



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LegionMedia

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, но только в конце прошлого года смогли урегулировать все вопросы опеки над детьми

Отец актрисы Джонатан Войт рассказал, как складываются отношения пары после развода.

В интервью US Weekly он признался, что по‑прежнему считает Брэда Питта членом своей семьи. «Все у них хорошо», — ответил Джонатан на вопрос о том, что он думает о скандальных подробностях развода, которыми активно спекулировала пресса.

Отец голливудской звезды также рассказал, что его дочь — замечательная мама, которая все делает ради детей и уделяет им максимум своего времени.

Напомним, что Анджелина Джоли и Бред Питт долгое время считались самой красивой парой Голливуда.

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Кстати, сам Брэд Питт уже почти отошел от бракоразводного процесса. Источник из окружения актера рассказал порталу HollywoodLife: «Он чувствует прилив сил. У него очень много идей и он счастлив, что видит своих детей. Развод почти закончился и Брэд возвращается к жизни».

Джерело: graziamagazine.ru