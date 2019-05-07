15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Актриса смотрела некоторые эпизоды телесаги только под родительским присмотром

15-летняя Белла Рэмси, исполнительница роли Лианны Мормонт в «Игре престолов», призналась, что родители запрещают ей смотреть сериал.

Родственники звезды считают, что в саге слишком много сцен насилия. Белла сможет посмотреть картину только после достижения совершеннолетия.

Актриса отметила, что видела несколько серий седьмого сезона, но во время просмотра родители не позволяли ей смотреть некоторые сцены.

«Даже в тех эпизодах, которые я видела, иногда мама и папа просто вставали передо мной, чтобы загородить что-то слишком ужасное на экране… Думаю, что увижу сериал полностью, когда мне исполнится 18», - поделилась Белла с журналистами Daily Star.



