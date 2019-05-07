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    Шоу-биз

    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал

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    Фото: imdb - 15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    Фото: imdb

    Актриса смотрела некоторые эпизоды телесаги только под родительским присмотром

    15-летняя Белла Рэмси, исполнительница роли Лианны Мормонт в «Игре престолов», призналась, что родители запрещают ей смотреть сериал.

    Родственники звезды считают, что в саге слишком много сцен насилия. Белла сможет посмотреть картину только после достижения совершеннолетия.

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    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    15-летней звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал
    Фото: imdb

    Актриса отметила, что видела несколько серий седьмого сезона, но во время просмотра родители не позволяли ей смотреть некоторые сцены.

    «Даже в тех эпизодах, которые я видела, иногда мама и папа просто вставали передо мной, чтобы загородить что-то слишком ужасное на экране… Думаю, что увижу сериал полностью, когда мне исполнится 18», - поделилась Белла с журналистами Daily Star.

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    Игра престолов актриса
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