15-летняя дочь Моники Беллуччи перестала скрывать своего возлюбленного



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Модель Дева Кассель instagram.com/devacassel_/

Избранником Девы оказался французский манекенщик Лука Саландра

15-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя пошла по стопам своей звездной матери и еще в прошлом году стала лицом Dolce & Gabbana. Не так давно в прессе обсуждали новые съемки Девы для люксового бренда, на которых ее сопровождали гордые родители. А на днях наследница знаменитой пары вновь дала поклонникам повод заговорить о себе. В Инстаграме она впервые опубликовала фото со своим бойфрендом.

Избранником Девы оказался французский манекенщик Лука Саландра. Как догадываются интернет-пользователи, отношения между влюбленными начались не так давно. По крайней мере, в блоге Луки первые фото с Девой появились в прошлом месяце. Однако ходят слухи, что Кассель и Саландра вместе уже полгода.

Манекенщик, в отличие от своей возлюбленной, не может похвастаться такими достижениями. Однако он активно участвует в съемках для различных брендов, а до карантина даже успел пройтись по подиуму на Неделе моды в Париже. Поклонниц у Луки хоть отбавляй, так что неудивительно, что он приглянулся молодой и очаровательной Деве.

К слову, пока неизвестно, знакомила ли Кассель возлюбленного со своими родителями. Зато мачеха девушки — Тина Кунаки — активно ставит лайки по совместными фото влюбленных. Поклонники Девы в большинстве своем радуются за модель, которая обрела счастье в личной жизни. Однако под снимком с бойфрендом можно найти и такие комментарии: «Ну что же, спасибо тебе за разбитое сердце!», «А я так надеялся, что ты еще одинока», «Эх, как жаль, что твое сердце уже занято».

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