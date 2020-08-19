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    Шоу-биз

    Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду

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    <p>23-летняя модель Белла Хадид снялась топлес на фоне цветущего дерева</p> <div></div> - Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду

    23-летняя модель Белла Хадид снялась топлес на фоне цветущего дерева

    instagram.com/bellahadid/

    Самая красивая женщина в мире показала свой бюст

    23-летняя модель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом. Белла не стесняется обнажаться перед камерой. Модель снялась в провокационной съемке. Она позировала в саду в цветущими деревьями. Белла надела яркий парик и укороченный розовый жакет с полосками и объемными пуговицами. Девушка выставила на передний план пышную грудь, прикрыв сокровенное пуговицей.

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    Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду
    Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду
    Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду
    instagram.com/bellahadid/

    Фанаты Беллы остались в восторге от ее восточной съемки. «Ты - пятый элемент», «Огненная принцесса», «Самая бомбическая съемка», «Головокружительная красотка!», «Ты и цветы - лучшая коллаборация», «Королева фантазий», «Лесная нимфа», «Нежная и сексуальная», - отметили фолловеры возлюбленной певца The Weeknd.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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