Обнаженная супермодель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом в саду



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23-летняя модель Белла Хадид снялась топлес на фоне цветущего дерева instagram.com/bellahadid/

Самая красивая женщина в мире показала свой бюст

23-летняя модель Белла Хадид похвасталась идеальным бюстом. Белла не стесняется обнажаться перед камерой. Модель снялась в провокационной съемке. Она позировала в саду в цветущими деревьями. Белла надела яркий парик и укороченный розовый жакет с полосками и объемными пуговицами. Девушка выставила на передний план пышную грудь, прикрыв сокровенное пуговицей.

Фанаты Беллы остались в восторге от ее восточной съемки. «Ты - пятый элемент», «Огненная принцесса», «Самая бомбическая съемка», «Головокружительная красотка!», «Ты и цветы - лучшая коллаборация», «Королева фантазий», «Лесная нимфа», «Нежная и сексуальная», - отметили фолловеры возлюбленной певца The Weeknd.

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