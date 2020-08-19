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    Шоу-биз

    Скандал из-за сосков: Эмбер Херд забыла надеть лифчик для фото в мечети

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    Американская актриса и модель Эмбер Херд - Скандал из-за сосков: Эмбер Херд забыла надеть лифчик для фото в мечети
    Американская актриса и модель Эмбер Херд

    Звезда предположила, что кто-то заплатил за нападки на нее

    Американская актриса и модель Эмбер Херд оправдалась за фото без бюстгальтера в мечети. Об этом сообщает Daily Mail.

    Звезда предположила, что кто-то заплатил за нападки на нее. Она обратилась к людям, выразившим недовольство тем, как она покрыла голову платком. «Я поясню: мечети — настоящие. Как и музеи, и церкви. Платки тоже настоящие, и иногда для посещения мечети их нужно надевать», — отреагировала актриса. При этом она никак не стала комментировать жалобы на ее глубокое декольте.

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    instagram.com/amberheard/

    Ранее Херд раскритиковали в соцсетях за фотографию, которую она выложила в Instagram. Под снимком, на котором она запечатлена в топике, под которым просвечивают соски, артистка написала, что весь день гуляла по мечетям Стамбула. Пользователи Instagram и Twitter обвинили актрису в неуважении к религии. Кроме того, они отметили, что Херд использует платок как стильный аксессуар.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

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