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    Шоу-биз

    Модель-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала Elle

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    Модель Валентина Сампайо - Модель-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала Elle
    Модель Валентина Сампайо
    instagram.com/valentts/

    Поклонники модели выразили радость и восхищение в комментариях

    Модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, впервые снялась для обложки бразильской версии модного журнала Elle. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует в сине-фиолетовом костюме — укороченного жакета и юбки-миди. Волосы девушки заплетены в тугую косу, а на губы нанесена красная помада. В качестве украшений выбраны небольшие серьги и крупный браслет с драгоценными камнями.

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    Модель-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала Elle
    Модель-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала Elle

    «Еще один удивительный опыт. Рада вернуться! Спасибо команде Elle за то, что увидели и приняли меня такой, какая я есть на самом деле, и за веру в меня с того момента, как я начала свою карьеру в 2016 году», — подписала она пост, который набрал 14 тысяч лайков.

    Поклонники модели выразили радость и восхищение в комментариях. «Ты сногсшибательна!», «Какая красивая обложка! Ты вдохновляешь», «Поздравляю!», «Браво, Валентина! Браво, Elle!», «Чудесная», — писали они.

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