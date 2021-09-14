19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях

Американская певица Билли Айлиш впервые посетила ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в образе Мэрилин Монро. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Известно, что 19-летняя звезда стала самым молодым сопредседателем мероприятия в истории. Она вышла в свет в пышном пудровом платье бренда Oscar de la Renta с декольте и длинным шлейфом. Айлиш дополнила свой образ укладкой в стиле секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро и украшениями ювелирного дома Cartier.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Ты идеальна», «У меня нет слов», «Боже, ты словно принцесса, я тебя безумно люблю!», «Красота и ум!», «Ты потрясающая», — восхищались они.

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