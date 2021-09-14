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    19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)

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    Американская певица Билли Айлиш - 19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)
    Американская певица Билли Айлиш
    Фото: @billieeilish

    Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях

    Американская певица Билли Айлиш впервые посетила ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в образе Мэрилин Монро. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    Известно, что 19-летняя звезда стала самым молодым сопредседателем мероприятия в истории. Она вышла в свет в пышном пудровом платье бренда Oscar de la Renta с декольте и длинным шлейфом. Айлиш дополнила свой образ укладкой в стиле секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро и украшениями ювелирного дома Cartier.

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    19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)
    19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)
    instagram.com/billieeilish/

    Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Ты идеальна», «У меня нет слов», «Боже, ты словно принцесса, я тебя безумно люблю!», «Красота и ум!», «Ты потрясающая», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости мода и красота певица как быть модным шоу-бизнес Билли Айлиш
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    19-летняя Билли Айлиш впервые вышла на публику в платье с декольте (фото)