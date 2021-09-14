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    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)

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    23-летний мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur - Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)
    23-летний мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur
    instagram.com/dansurig/

    Цепочки крепятся к крючкам в черепе артиста

    23-летний мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur шокировал поклонников, вживив себе в череп золотые цепи. Как пишет New York Post, цепи крепятся к крючкам, которые артист с помощью хирургического вмешательства вживил в кожу головы. Операция состоялась в апреле этого года. Во время процедуры были задействованы десятки золотых цепей, некоторые из них инкрустированы блестками.

    Как утверждает Dan Sur, «он первый в истории человечества рэпер, который у себя на голове вместо волос разместил золотые цепи».

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    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)
    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)
    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)
    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)
    instagram.com/dansurig/

    «Правда в том, что я хотел сделать что-то другое, потому что другие красят волосы. Надеюсь, теперь все не станут меня копировать. Это мои волосы. Золотые волосы. Первый в истории рэпер, которому имплантировали золотые волосы», — рассказал Dan Sur в своих видео в Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Когда недоволен прической. Рэпер Dan Sur вживил в череп золотые цепи (фото)