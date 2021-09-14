  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Мамарика - Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)
    Певица Мамарика
    instagram.com/mamarika_official/

    Артистка быстро набрала форму

    Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала об отношениях с мужем после рождения сына, продемонстрировала фанатам фигуру.

    В своем Инстаграме молодая мама запостила несколько снимков, на которых позирует в черном бикини. На фото артистка изображена через 1,5 месяца после родов. Как призналась звезда, врачи ей наконец-то после кесарева сечения позволили искупаться в бассейне.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)
    Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)
    instagram.com/mamarika_official/

    «Я осознала, что все же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д. дают результат. На спорт тоже благословили — планирую постепенно врываться», — сообщила артистка.

    По словам MamaRika, чтобы ей привести свое тело в идеальную форму, ей осталось сбросить четыре лишних килограмма. Однако сейчас артистка также довольна своим внешним видом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

    Читайте также: Встреча через 14 лет. Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами»
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)