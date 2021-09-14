Певица MamaRika честно показала, как выглядит через 1,5 месяца после родов (фото)

Артистка быстро набрала форму

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала об отношениях с мужем после рождения сына, продемонстрировала фанатам фигуру.

В своем Инстаграме молодая мама запостила несколько снимков, на которых позирует в черном бикини. На фото артистка изображена через 1,5 месяца после родов. Как призналась звезда, врачи ей наконец-то после кесарева сечения позволили искупаться в бассейне.

«Я осознала, что все же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д. дают результат. На спорт тоже благословили — планирую постепенно врываться», — сообщила артистка.

По словам MamaRika, чтобы ей привести свое тело в идеальную форму, ей осталось сбросить четыре лишних килограмма. Однако сейчас артистка также довольна своим внешним видом.

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