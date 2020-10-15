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    Жизнь

    Кейт Миддлтон в своем уме? Герцогиня нарушила самое строгое правило Елизаветы II

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    Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон в своем уме? Герцогиня нарушила самое строгое правило Елизаветы II
    Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

    Королева Великобритании почти никогда не надевает черное на королевские мероприятия

    Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил королевы Елизаветы II. На это обратило внимание издание Express.

    Во вторник Кейт Миддлтон анонсировала в Twitter онлайн-церемонию награждения победителей конкурса «Фотограф дикой природы года». О мероприятии она рассказала в видеосообщении, записанном в Музее естественной истории в Лондоне, которому она покровительствует. В кадре герцогиня появилась одетая в наряд черного цвета: рубашку, брюки и пиджак. Образ дополнили жемчужные серьги.

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    Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

    Однако издание отмечает, что королева Великобритании почти никогда не надевает черное на королевские мероприятия, кроме похорон. Во всех остальных случаях Елизавета II наряжается в одежду ярких цветов. Возможно, Кейт Миддлтон нарушила правило королевы, потому что выступала на видеозаписи, а не на глазах большого количества людей.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    знаменитости Кейт Миддлтон Королева Елизавета II
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