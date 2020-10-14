Меган Маркл без бюстгальтера поразила американцев



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39-летняя Меган Маркл снова оказалась в центре внимания

Герцогиня Сассекская вместо критики получила массу комплиментов

Бывшая актриса дала видеоинтервью, в котором обсудила проблему современности — социальные сети. По мнению жены принца Гарри, виртуальный мир очень вредит психологическому здоровью людей. Именно поэтому Меган удалила свои персональные аккаунты и не собирается их возобновлять. Она призвала американце последовать ее примеру.

«Я приняла личное решение уйти из социальных сетей, поэтому я не знаю, что там происходит, и во многих смыслах это полезно для меня. Я беспокоюсь за людей, которые стали одержимы этим. Это стало частью повседневной культуры для многих людей, это такая же зависимость, как и многие другие», — заявила Маркл.

Она отметила, что их с Гарри рабочим аккаунтом в Великобритании управляла целая команда. Герцогиня упомянула и о сыне. Для Меган важно создать мир, в котором Арчи и другие дети не будут в уязвимом положении. По словам Маркл, они с мужем каждый день думают, как решить эту задачу.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает