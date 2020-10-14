«Дико сексуально!»: новая любовница Брэда Питта примерила топ без лифчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27-летняя модель Николь Потуральски взбудоражила своих поклонников

Звезда выбрала сексапильный наряд

27-летняя модель Николь Потуральски с каждым днем становится все откровеннее. Возлюбленная 56-летнего Брэда Питта отказалась от бюстгальтера, засветив часть аккуратной груди. Компанию пикантному верху составили белоснежные брюки с низкой посадкой. Девушка позировала в спальне после пробуждения. Она предстала без макияжа на лице с распущенными, слегка взлохмаченными волосами.

Поклонники инстадивы предположили, что она специально публикует кадры в сексуальных нарядах, чтобы поддразнить Брэда и поддержать его пламенные чувства. Потуральски отправилась по делам, она сидела за рулем автомобиля с патчами под глазами. Она отметила, что при ее занятости иногда нельзя обойтись без маленьких женских хитростей, чтобы сохранить цветущий вид. Николь сделала легкий макияж, подчеркнув пухлые губы, из-за которых ее нередко сравнивают с бывшей женой Питта Анджелиной Джоли. Модель повеселилась в компании близкой подруги.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает