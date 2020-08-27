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    Шоу-биз

    22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)

    • Розсилка
    Украинская актриса и звезда сериала &laquo;Школа&raquo; Елизавета Василенко - 22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)
    Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko/

    Актриса взбудоражила воображение фанатов пикантными фото

    Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко решила устроить пикантную фотосессию. На странице в Инстаграме знаменитость запостила достаточно откровенные снимки, на которых появилась топлесс.

    Эротические фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков Василенко. Так, в комментариях пользователи оставили кучу положительных отзывов от увиденного.

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    22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)
    22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)
    instagram.com/elizabethvasilenko/

    «Какая же ты красивая», «Бомба», «Вау, роскошная», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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