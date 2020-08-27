22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)



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Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/

Актриса взбудоражила воображение фанатов пикантными фото

Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко решила устроить пикантную фотосессию. На странице в Инстаграме знаменитость запостила достаточно откровенные снимки, на которых появилась топлесс.

Эротические фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков Василенко. Так, в комментариях пользователи оставили кучу положительных отзывов от увиденного.

«Какая же ты красивая», «Бомба», «Вау, роскошная», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.