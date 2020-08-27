22-летняя звезда сериала «Школа» снялась топлес (фото)
Актриса взбудоражила воображение фанатов пикантными фото
Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко решила устроить пикантную фотосессию. На странице в Инстаграме знаменитость запостила достаточно откровенные снимки, на которых появилась топлесс.
Эротические фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков Василенко. Так, в комментариях пользователи оставили кучу положительных отзывов от увиденного.
«Какая же ты красивая», «Бомба», «Вау, роскошная», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.
Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.