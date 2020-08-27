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    Шоу-биз

    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки

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    <p>56-летний американский актер счастлив в новых отношениях</p> <div></div> - Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки

    56-летний американский актер счастлив в новых отношениях

    Избранницей актера стала 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски

    Голливудского актера Брэда Питта заметили в компании с новой возлюбленной в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели на частном самолете. Брэд был одет в рубашку оливкового цвета и любимую кепку, а Николь — в кожаную куртку и соломенную шляпку. Лица влюбленных были прикрыты защитными масками.

    Актер и модель решили отдохнуть на юге Франции. Предположительно они остановятся в поместье Питта Шато Мираваль, где состоялась его свадьба с Джоли. Пару узнал случайный прохожий. По словам очевидца, рядом с Николь голливудский секс-символ выглядел как влюбленный подросток.

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    Питт и Потуральски

    «Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице. Они были в людном месте, но никого не смущались. Она настоящая красавица и явно гораздо младше его», - передает слова инсайдера Daily Mail.

    Николь называют второй Анджелиной Джоли из-за схожести во внешности. Девушка работает моделью уже около десяти лет. Потуральски часто украшает обложки ведущих глянцевых журналов и участвует в модных показах.

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    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки
    instagram.com/nico.potur/

    Возлюбленная Питта владеет пятью языками и воспитывает маленького сына. Модель также основала благотворительную организацию, занимающуюся помощью акулам. Николь живет в Лос-Анджелесе, там же где и Брэд, но часто летает на родину в Берлин.

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