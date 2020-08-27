Брэд Питт закрутил роман с молоденькой копией Джоли: фото красотки



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56-летний американский актер счастлив в новых отношениях

Избранницей актера стала 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски

Голливудского актера Брэда Питта заметили в компании с новой возлюбленной в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели на частном самолете. Брэд был одет в рубашку оливкового цвета и любимую кепку, а Николь — в кожаную куртку и соломенную шляпку. Лица влюбленных были прикрыты защитными масками.

Актер и модель решили отдохнуть на юге Франции. Предположительно они остановятся в поместье Питта Шато Мираваль, где состоялась его свадьба с Джоли. Пару узнал случайный прохожий. По словам очевидца, рядом с Николь голливудский секс-символ выглядел как влюбленный подросток.

Питт и Потуральски

«Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице. Они были в людном месте, но никого не смущались. Она настоящая красавица и явно гораздо младше его», - передает слова инсайдера Daily Mail.

Николь называют второй Анджелиной Джоли из-за схожести во внешности. Девушка работает моделью уже около десяти лет. Потуральски часто украшает обложки ведущих глянцевых журналов и участвует в модных показах.

Возлюбленная Питта владеет пятью языками и воспитывает маленького сына. Модель также основала благотворительную организацию, занимающуюся помощью акулам. Николь живет в Лос-Анджелесе, там же где и Брэд, но часто летает на родину в Берлин.

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