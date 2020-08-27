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    Шоу-биз

    Любовница Криштиану Роналду в стрингах устроила пикантную съемку под водой

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    <p>26-летняя модель Джорджина Родригес показала фигуру в провокационной съемке</p> <div></div> - Любовница Криштиану Роналду в стрингах устроила пикантную съемку под водой

    26-летняя модель Джорджина Родригес показала фигуру в провокационной съемке

    instagram.com/georginagio/

    Невеста 35-летнего Криштиану Роналду похвасталась красивыми ягодицами

    26-летняя модель Джорджина Родригес и мать четвертого ребенка футболиста продемонстрировала идеальную фигуру. Танцовщица поплавала под водой. Джоржина надела белое бикини с лифом на завязках и трусиками-стрингами.

    Девушка занырнула в ластах и очках в кристально чистую воду. Пока Родригес плыла, видеооператор сделал акцент на ее округлых ягодицах. Джорджина показала пальцами знак в виде сердца.

    Фанаты брюнетки остались в восторге от завораживающих кадров. «Самая сексуальная русалка», «Криштиану повезло с такой секси-невестой», «Фигура - просто восторг», «Всем бы так выглядеть после рождения ребенка», «На эту попу можно смотреть бесконечно», «Ласты сделали ноги нереально длинными», - заметили фолловеры Родригес.

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