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    Шоу-биз

    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии

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    <p>25-летняя модель Джиджи Хадид&nbsp;поделилась моментами течения беременности</p> <div></div> - Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии

    25-летняя модель Джиджи Хадид поделилась моментами течения беременности

    instagram.com/gigihadid/

    Звезда устроила красивую фотосессию с округлившимся животом

    25-летняя модель Джиджи Хадид ранее предпочитала не посвящать поклонников в детали своего интересного положения. Даже на семейных снимках модель маскировала беременность. Накануне рождения первенца звезда показала нежные кадры.

     Джиджи позировала в полупрозрачных нарядах на восьмом месяце беременности. Американская супермодель облачилась в мокрое белое платье и плотно прижала его к телу, чтобы показать подросший живот. Звезда дополнила образ ярким макияжем – она выбрала смоки айз и помаду насыщенного оттенка. «Растущий ангелок», - подписала Хадид.

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    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии
    instagram.com/gigihadid/

    Поклонники восхитились красотой будущей мамы. «Дух захватывает», «Ты вся сияешь от счастья», «До слез! Такая милая мама ангелочка», «Твоя самая красивая съемка», «Великолепная мамочка», «Нежная фея», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес Джиджи Хадид
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