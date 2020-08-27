Беременная супермодель Джиджи Хадид впервые показала живот в нежной фотосессии



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25-летняя модель Джиджи Хадид поделилась моментами течения беременности instagram.com/gigihadid/

Звезда устроила красивую фотосессию с округлившимся животом

25-летняя модель Джиджи Хадид ранее предпочитала не посвящать поклонников в детали своего интересного положения. Даже на семейных снимках модель маскировала беременность. Накануне рождения первенца звезда показала нежные кадры.

Джиджи позировала в полупрозрачных нарядах на восьмом месяце беременности. Американская супермодель облачилась в мокрое белое платье и плотно прижала его к телу, чтобы показать подросший живот. Звезда дополнила образ ярким макияжем – она выбрала смоки айз и помаду насыщенного оттенка. «Растущий ангелок», - подписала Хадид.

Поклонники восхитились красотой будущей мамы. «Дух захватывает», «Ты вся сияешь от счастья», «До слез! Такая милая мама ангелочка», «Твоя самая красивая съемка», «Великолепная мамочка», «Нежная фея», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.