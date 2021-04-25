24-летняя дочь Мадонны в белье снялась для глянца (фото)

Дочь 62-летней Мадонны также поделилась откровениями о личной жизни и звездной маме

24-летняя модель Лурдес Леон появилась в отношениях Мадонны с ее личным фитнес-тренером кубинского происхождения Карлосом Леоном. В 13 лет Лурдес запустила линию одежды для Macy's, а также стала звездой fashion-кампании «Лола». Однако после этого звездная наследница предпочла держаться относительно незаметно и находиться в тени звездной мамы. И вот старшая дочь культовой певицы и актрисы захотела получить свою порцию внимания и славы.

Леон снялась в провокационной фотосессии для Vanity Fair. Горячие кадры сделала модный фотограф Адриенна Ракель. На одном из кадров девушка предстала только в колготках и туфлях от Сен-Лорана. Она прикрыла бюст руками, засветив татуировку в виде двух бабочек на левой груди. На другом снимке Лурдес позировала у кромки бассейна в черных микрошортах и сверкающем серебристом лифе, расшитом пайетками.

Модель и танцовщица наконец дала миру представление о своих карьерных амбициях. Девушка заявила, что планирует реализовать себя как актриса. Она мечтает о роли матери Терезы на большом экране.

Дочь Мадонны рассказала о своей первой любви. Это номинированный на «Оскар» актер Тимоти Шаламе. Они вместе учились в элитной средней школе музыки и искусства имени Фиорелло Х. Ла Гуардиа на Манхэттене. «Я его очень уважаю, мы были маленькой парой. Мой первый бойфренд», — отметила она.

Лурдес сообщила, что королева поп-музыки была очень требовательна к ней. На девочку сильно давили, чтобы она занималась в балетном классе с трех лет. «Моя мама увидела во мне потенциал и старалась сделать всё, чтобы его реализовать», — отметила она.

Девушка рассекретила забавные истории и Мадонне. Оказывается, что многочисленные друзья, знакомые, коллеги и поклонники очень часто дарят ей пикантные подарки, изделия из секс-шопов и другие провокационные вещи. Они думают, что певица обожает такие спорные презенты, учитывая ее имидж, сообщает Daily Mail.

«На самом деле она ждет чего-то хорошего, что она действительно будет использовать. Но вместо этого получает кожаный конский презерватив, шары для вагины и прочее. Она не такая. Она даже травку не курит», — заметила наследница культовой артистки.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.