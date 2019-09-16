Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

36-летняя певица призналась, что ей с трудом дается каждый вздох

Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова попала в больницу с обострением детского заболевания

«Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все», – заметила артистка.

При этом, Анна отметила, что это не аллергия, а обострение детского заболевания из-за падения иммунитета.

«И самое плохое, что от нее нет никакого лекарства и никто не знает, как ее лечить», – заметила девушка.

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