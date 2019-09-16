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    Шоу-биз

    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    36-летняя певица призналась, что ей с трудом дается каждый вздох

    Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова попала в больницу с обострением детского заболевания

    «Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все», – заметила артистка.

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    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
    Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла

    При этом, Анна отметила, что это не аллергия, а обострение детского заболевания из-за падения иммунитета.

    «И самое плохое, что от нее нет никакого лекарства и никто не знает, как ее лечить», – заметила девушка.

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