Экс-«ВиаГра» Седокова попала в больницу из-за отека горла
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
36-летняя певица призналась, что ей с трудом дается каждый вздох
Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова попала в больницу с обострением детского заболевания
«Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все», – заметила артистка.
При этом, Анна отметила, что это не аллергия, а обострение детского заболевания из-за падения иммунитета.
«И самое плохое, что от нее нет никакого лекарства и никто не знает, как ее лечить», – заметила девушка.