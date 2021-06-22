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    34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)

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    Певица Настя Каменских - 34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда похвасталась роскошными ножками

    Популярная певица Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала, как ей предлагали интим за деньги, не прекращает щеголять роскошными формами.

    Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, где томно нежится на солнце. Звезда в желтом купальнике и солнцезащитных очках соблазнительно закинула руку за голову. На фото Настя позирует на газоне, демонстрируя длинные ноги и идеальный загар.

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    34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)
    34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)
    34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    «Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство», — коротко подписала пост артистка.

    Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)