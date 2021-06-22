34-летняя Каменских в купальнике похвасталась бесконечными ногами на газоне (фото)

Звезда похвасталась роскошными ножками

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала, как ей предлагали интим за деньги, не прекращает щеголять роскошными формами.

Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, где томно нежится на солнце. Звезда в желтом купальнике и солнцезащитных очках соблазнительно закинула руку за голову. На фото Настя позирует на газоне, демонстрируя длинные ноги и идеальный загар.

«Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство», — коротко подписала пост артистка.

Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.