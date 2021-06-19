Известную российскую певицу ввели в искусственную кому

Артистку подключили к аппарату ИВЛ

Российскую певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Так, недавно звезду госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Как пишет издание StarHit со ссылкой на источник, накануне исполнительнице стало хуже. В частности, Марине Абросимовой стало сложно дышать самостоятельно.

«Сначала врачи попытались неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание. Сейчас проводится комплексное обследование организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения", — говорится в сообщении.

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