  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Известную российскую певицу ввели в искусственную кому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Максим - Известную российскую певицу ввели в искусственную кому
    Певица Максим

    Артистку подключили к аппарату ИВЛ

    Российскую певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Так, недавно звезду госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Как пишет издание StarHit со ссылкой на источник, накануне исполнительнице стало хуже. В частности, Марине Абросимовой стало сложно дышать самостоятельно.

    «Сначала врачи попытались неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание. Сейчас проводится комплексное обследование организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения", — говорится в сообщении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Известную российскую певицу ввели в искусственную кому