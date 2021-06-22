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    Украинский актер шокировал фанатов экстремальным похудением

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    Украинский актер Тарас Цимбалюк - Украинский актер шокировал фанатов экстремальным похудением
    Украинский актер Тарас Цимбалюк
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    Артист с обнаженным торсом продемонстрировал результаты эксперимента

    Украинский актер и участник проекту «Танцы со звездами» Тарас Цимбалюк поделился результатами эксперимента и показал свою физическую форму.

    Так, 31-летняя звездный актер на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, снятое в раздевалке спортзала, на котором продемонстрировал свой обнаженный мускулистый торс.

    В заметке к ролику Тарас рассказал об эксперименте, который он провел над своим рационом и программой тренировок и каких результатов в конце концов достиг.

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    Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

    «Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок. В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс. Не более 3-4 тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал была средняя и этого оказывается достаточно, когда качественно выполняешь упражнение. рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед — креатин», — рассказал актер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами украинский актер шоу-бизнес
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    Украинский актер шокировал фанатов экстремальным похудением