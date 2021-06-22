Украинский актер шокировал фанатов экстремальным похудением

Артист с обнаженным торсом продемонстрировал результаты эксперимента

Украинский актер и участник проекту «Танцы со звездами» Тарас Цимбалюк поделился результатами эксперимента и показал свою физическую форму.

Так, 31-летняя звездный актер на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, снятое в раздевалке спортзала, на котором продемонстрировал свой обнаженный мускулистый торс.

В заметке к ролику Тарас рассказал об эксперименте, который он провел над своим рационом и программой тренировок и каких результатов в конце концов достиг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

«Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок. В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс. Не более 3-4 тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал была средняя и этого оказывается достаточно, когда качественно выполняешь упражнение. рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед — креатин», — рассказал актер.

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