  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Ни учеба на юриста, ни посещение Белого дома не заставили звезду отказаться от образа горячей штучки

    В четверг, 17 июня, вышло в эфир воссоединение «Семейства Кардашьян», на этот раз Ким поделилась своим мнением насчет откровенных снимков в соцсетях. Когда актриса и модель решила, что хочет выучиться на юриста, ей приходило в голову, что ради этой цели, возможно, придется отказаться от своего сексуального образа.

    «А потом я подумала: "Ты можешь делать все. Ты можешь делать все, что хочешь"», — рассказала Ким ведущему Энди Коэну.

    Когда звезда реалити-шоу посещала Белый дом в 2018 году, чтобы выступить в защиту заключенной Элис Мари Джонсон, то беспокоилась по поводу своих откровенных фото в Instagram. Но затем Ким решила, что просто должна быть собой.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»
    instagram.com/kimkardashian/

    Однако у Кардашьян все же есть причины отказаться от публикации фотографий в бикини в будущем. По словам Ким, у нее появятся определенные «ограничения», когда ее дети станут старше.

    «Я не хочу смущать своих детей или заставлять их чувствовать себя как-то не так, когда они будут в старшей школе», — призналась Кардашьян.

    Она также отметила, что у нее есть сестры и мама, которые говорят ей, если ее снимки выглядят слишком неприлично.Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»