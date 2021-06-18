Ким Кардашьян отказалась от неприличных фото в бикини: «Не хочу позорить детей»

Ни учеба на юриста, ни посещение Белого дома не заставили звезду отказаться от образа горячей штучки

В четверг, 17 июня, вышло в эфир воссоединение «Семейства Кардашьян», на этот раз Ким поделилась своим мнением насчет откровенных снимков в соцсетях. Когда актриса и модель решила, что хочет выучиться на юриста, ей приходило в голову, что ради этой цели, возможно, придется отказаться от своего сексуального образа.

«А потом я подумала: "Ты можешь делать все. Ты можешь делать все, что хочешь"», — рассказала Ким ведущему Энди Коэну.

Когда звезда реалити-шоу посещала Белый дом в 2018 году, чтобы выступить в защиту заключенной Элис Мари Джонсон, то беспокоилась по поводу своих откровенных фото в Instagram. Но затем Ким решила, что просто должна быть собой.

Однако у Кардашьян все же есть причины отказаться от публикации фотографий в бикини в будущем. По словам Ким, у нее появятся определенные «ограничения», когда ее дети станут старше.

«Я не хочу смущать своих детей или заставлять их чувствовать себя как-то не так, когда они будут в старшей школе», — призналась Кардашьян.

Она также отметила, что у нее есть сестры и мама, которые говорят ей, если ее снимки выглядят слишком неприлично.Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.