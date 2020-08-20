38-летняя Бритни Спирс подала в суд, чтобы избавиться от опеки отца



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Американская поп-звезда Бритни Спирс

Артистка хочет назначить постоянным опекуном своего менеджера

Американская поп-звезда Бритни Спирс выступила против того, чтобы ее единственным опекуном оставался ее отец Джейми. Об этом пишет таблоид TMZ.

По данным издания, певица предпочитает, чтобы ее постоянным опекуном стала ее менеджер Джоди Монтгомери. В 2019 году она заменяла Джейми из-за того, что у него были проблемы со здоровьем.

Кроме того, Бритни больше не хочет, чтобы ее отец единолично управлял ее финансами, и предпочитает вести дела с банком.

В 2008 году Спирс попала в психиатрическую больницу, после чего ее признали временно недееспособной. Суд назначил опекуном певицы ее отца, Джеймса Спирса.

Сейчас певица не может принимать никаких решений без одобрения опекуна. Ее отец может вести переговоры от имени дочери, продавать ее имущество и ограничивать общение с людьми, которые, по его мнению, могут нанести ей вред. Фанаты уверены, что это происходит против воли певицы — и что она через соцсети подает сигналы о помощи.

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