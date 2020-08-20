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    Шоу-биз

    70-летняя Пугачева игриво засветила ягодицы на пляжном фото

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    70-летняя певица Алла Пугачева - 70-летняя Пугачева игриво засветила ягодицы на пляжном фото
    70-летняя певица Алла Пугачева
    instagram.com/pugacheva_alla_/

    Поклонники не одобрили пикантный снимок Примадонны эстрады

    Фанаты обсуждают фотографию Аллы Пугачевой, загорающей в откровенной позе. Многим снимок показался слишком непристойным.

    В одном из фанатских пабликов, посвященных Примадонне отечественной эстрады, появилась фотография Аллы Борисовны во время принятия солнечных ванн. Судя по тегам, кадр был сделан в 2017 году, а фотографировал муж певицы Максим Галкин. На снимке Пугачева лежит с закрытыми глазами на шезлонге под ярким солнцем. На ней черный купальник без бретелей и черные босоножки, волосы собраны в высокий пучок.

    pugacheva_alla_19120240_120048465254431_4532829504044793856_n
    instagram.com/pugacheva_alla_/

    Возмущение вызвала поза артистки и ракурс, с которого сделана фотография. Одну ногу артистка согнула в колене, и при этом стала немного видна пятая точка певицы. Поклонники посчитали, что для 71-летней Пугачевой кадр слишком откровенный, и недоумевали, зачем она разрешила публиковать его в соцсети.

     «70 лет, а стыда нет», «Мама дорогая!», «Хорошо, что не в раздельном купальнике», — раскритиковали Аллу пользователи соцсети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    знаменитости фотография шоу-бизнес Алла Пугачева
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