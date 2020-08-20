70-летняя Пугачева игриво засветила ягодицы на пляжном фото



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70-летняя певица Алла Пугачева instagram.com/pugacheva_alla_/

Поклонники не одобрили пикантный снимок Примадонны эстрады

Фанаты обсуждают фотографию Аллы Пугачевой, загорающей в откровенной позе. Многим снимок показался слишком непристойным.

В одном из фанатских пабликов, посвященных Примадонне отечественной эстрады, появилась фотография Аллы Борисовны во время принятия солнечных ванн. Судя по тегам, кадр был сделан в 2017 году, а фотографировал муж певицы Максим Галкин. На снимке Пугачева лежит с закрытыми глазами на шезлонге под ярким солнцем. На ней черный купальник без бретелей и черные босоножки, волосы собраны в высокий пучок.

instagram.com/pugacheva_alla_/

Возмущение вызвала поза артистки и ракурс, с которого сделана фотография. Одну ногу артистка согнула в колене, и при этом стала немного видна пятая точка певицы. Поклонники посчитали, что для 71-летней Пугачевой кадр слишком откровенный, и недоумевали, зачем она разрешила публиковать его в соцсети.

«70 лет, а стыда нет», «Мама дорогая!», «Хорошо, что не в раздельном купальнике», — раскритиковали Аллу пользователи соцсети.

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