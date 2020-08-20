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    Шоу-биз

    Похудевшая дочь Алека Болдуина в кружевном боди подразнила мужчин огромной грудью

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    <p>24-летнюю дочь Алека Болдуина заметили в Малибу</p> <div></div> - Похудевшая дочь Алека Болдуина в кружевном боди подразнила мужчин огромной грудью

    24-летнюю дочь Алека Болдуина заметили в Малибу

    instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

    Девушка в очень провокационном наряде сходила на ужин с подругой

    24-летнюю дочь Алека Болдуина  Айрленд начала марафон усиленных тренировок и призналась, что довольна первичным результатом. Болдуин решила побаловать себя за старания походом в ресторан, а заодно продемонстрировать обновленную фигуру.

    Папарацци поймали дочь голливудского актера у любимого заведения звезд — Nobu. Модель была одета в откровенное кружевное боди и джинсы-скинни. Наряд подчеркнул красивую грудь звезды, которая едва держалась в чашечках.

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    Похудевшая дочь Алека Болдуина в кружевном боди подразнила мужчин огромной грудью
    Похудевшая дочь Алека Болдуина в кружевном боди подразнила мужчин огромной грудью
    instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

    Болдуин также обнародовала фото в дерзком образе у себя в микроблоге. Девушка прижалась к лучшей подруге по имени Мэнди. Откровенный аутфит модель дополнила аккуратной прической и легким макияжем.

    «Скажу только одно — я тебя люблю!», «Сексуальный дуэт!», «Грудь шикарная!», «Красивые леди», «Айрленд, ты сексуальная королева», «Ты абсолютно сногсшибательна», «Ты надела нижнее белье как топ? Мне нравится!», «Горячая детка!» - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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