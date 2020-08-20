Похудевшая дочь Алека Болдуина в кружевном боди подразнила мужчин огромной грудью



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24-летнюю дочь Алека Болдуина заметили в Малибу instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Девушка в очень провокационном наряде сходила на ужин с подругой

24-летнюю дочь Алека Болдуина Айрленд начала марафон усиленных тренировок и призналась, что довольна первичным результатом. Болдуин решила побаловать себя за старания походом в ресторан, а заодно продемонстрировать обновленную фигуру.

Папарацци поймали дочь голливудского актера у любимого заведения звезд — Nobu. Модель была одета в откровенное кружевное боди и джинсы-скинни. Наряд подчеркнул красивую грудь звезды, которая едва держалась в чашечках.

Болдуин также обнародовала фото в дерзком образе у себя в микроблоге. Девушка прижалась к лучшей подруге по имени Мэнди. Откровенный аутфит модель дополнила аккуратной прической и легким макияжем.

«Скажу только одно — я тебя люблю!», «Сексуальный дуэт!», «Грудь шикарная!», «Красивые леди», «Айрленд, ты сексуальная королева», «Ты абсолютно сногсшибательна», «Ты надела нижнее белье как топ? Мне нравится!», «Горячая детка!» - написали фолловеры.

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