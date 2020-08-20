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    Шоу-биз

    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками

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    <p>62-летняя певица Мадонна организовала эффектную вечеринку в свой день рождения</p> <div></div> - 62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками

    62-летняя певица Мадонна организовала эффектную вечеринку в свой день рождения

    instagram.com/madonna/

    Певица поделилась семейными фотографиями с детьми

    Американская поп-дива Мадонна повеселилась вместе с близкими на Ямайке. Мадонна выбрала для праздника впечатляющий образ. Артистка надела воздушный белый сарафан с полупрозрачными вставками. В этом наряде Мадонна сфотографировалась в объятиях 23-летней дочери Лурдес. Девушка предстала в лаймовом мини-платье с открытыми плечами. Модель разделяет идеи бодипозитива. На новом снимке инстадива открыто демонстрировала небритые подмышки.

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    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
    instagram.com/madonna/

    Исполнительница хитов La Isla Bonita, Frozen и Like A Prayer также показала своих приемных детей-близнецов – семилетних Эстер и Стеллу. Мадонна с веером позировала в окружении девочек. Малышки снялись в платьях, похожих на мамино.

    На праздник пришел и 15-летний Дэвид Банда, которого она усыновила в браке с Гаем Ричи. Парень появился в ярком костюме и в разгар вечеринки обнажил торс. На другом фото юноша нежно поцеловал виновницу торжества. Мадонна к этому моменту успела сменить наряд. Звезда переоделась в черное мини-платье, под которое надела дерзкие колготки в сеточку. На голове у артистки красовалась стильная бандана.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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