62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками



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62-летняя певица Мадонна организовала эффектную вечеринку в свой день рождения instagram.com/madonna/

Певица поделилась семейными фотографиями с детьми

Американская поп-дива Мадонна повеселилась вместе с близкими на Ямайке. Мадонна выбрала для праздника впечатляющий образ. Артистка надела воздушный белый сарафан с полупрозрачными вставками. В этом наряде Мадонна сфотографировалась в объятиях 23-летней дочери Лурдес. Девушка предстала в лаймовом мини-платье с открытыми плечами. Модель разделяет идеи бодипозитива. На новом снимке инстадива открыто демонстрировала небритые подмышки.

Исполнительница хитов La Isla Bonita, Frozen и Like A Prayer также показала своих приемных детей-близнецов – семилетних Эстер и Стеллу. Мадонна с веером позировала в окружении девочек. Малышки снялись в платьях, похожих на мамино.

На праздник пришел и 15-летний Дэвид Банда, которого она усыновила в браке с Гаем Ричи. Парень появился в ярком костюме и в разгар вечеринки обнажил торс. На другом фото юноша нежно поцеловал виновницу торжества. Мадонна к этому моменту успела сменить наряд. Звезда переоделась в черное мини-платье, под которое надела дерзкие колготки в сеточку. На голове у артистки красовалась стильная бандана.

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