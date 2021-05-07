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    38-летняя Лобода впервые показала лицо младшей дочери (фото)

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    Певица Светлана Лобода - 38-летняя Лобода впервые показала лицо младшей дочери (фото)
    Певица Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка поделилась снимком с отдыха

    38-летняя певица Лобода редко делится фотографиями своих родных и предпочитает не выставлять на публику подробности своей личной жизни, особенно если это касается младшей дочери Тильды. Чаще всего в ленте Лободы можно увидеть публикации с дочерью Евангелиной, отцом которой является балетный танцор Андрей Царь.

    Снимки с Тильдой артистка также выкладывала в Сеть, однако лицо малышки не показывала. В этот раз певица решила опубликовать фотографию с младшей дочкой Тильдой в полный рост на пляже в Дубае. По слухам, Лобода родила дочь от немецкого вокалиста Тилля Линдеманна, с которым, как утверждают многие СМИ, она состояла в отношениях, однако музыканты не подтверждали эту информацию официально.

    instagram.com/lobodaofficial/
    instagram.com/lobodaofficial/

    «Как же хорошо в мае в Дубаи», — подписала снимок Лобода. Под фото покллоники продолжают писать комментарии по поводу малышки и красивой мамы: «Какие вы милые!», «Какая Тильда уже большая!», «Скоро 3 года исполнится»

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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