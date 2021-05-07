38-летняя Лобода впервые показала лицо младшей дочери (фото)

Артистка поделилась снимком с отдыха

38-летняя певица Лобода редко делится фотографиями своих родных и предпочитает не выставлять на публику подробности своей личной жизни, особенно если это касается младшей дочери Тильды. Чаще всего в ленте Лободы можно увидеть публикации с дочерью Евангелиной, отцом которой является балетный танцор Андрей Царь.

Снимки с Тильдой артистка также выкладывала в Сеть, однако лицо малышки не показывала. В этот раз певица решила опубликовать фотографию с младшей дочкой Тильдой в полный рост на пляже в Дубае. По слухам, Лобода родила дочь от немецкого вокалиста Тилля Линдеманна, с которым, как утверждают многие СМИ, она состояла в отношениях, однако музыканты не подтверждали эту информацию официально.

instagram.com/lobodaofficial/

«Как же хорошо в мае в Дубаи», — подписала снимок Лобода. Под фото покллоники продолжают писать комментарии по поводу малышки и красивой мамы: «Какие вы милые!», «Какая Тильда уже большая!», «Скоро 3 года исполнится»

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.