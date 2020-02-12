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    Шоу-биз

    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)

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    <p>Маколей с детства дружил с Майклом Джексоном</p> <div></div> - 39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)

    Маколей с детства дружил с Майклом Джексоном

    Фото: instagram.com/esquire/

    Актер стал крестным отцом дочери поп-короля Пэрис

    «Один дома» Маколей Калкин появился на обложке Esquire и дал большое интервью, ответив на один из самых острых вопросов, связанных с его жизнью. И даже не о том, зачем существует продолжение «Один дома» без его участия. Как известно, Маколей с детства дружил с Майклом Джексоном, проводил с ним много времени и даже стал крестным отцом его дочери Пэрис, с которой поддерживает теплые отношения по сей день. Когда поп-короля обвинили в совращении несовершеннолетних, Маколей отказался об этом говорить, но теперь закрыл тему развернутым комментарием.

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    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    Фото: instagram.com/esquire/

     «Слушайте, сразу отвечу: он никогда ничего не делал со мной. Я никогда не видел, чтобы он что-то делал. Сейчас у меня нет никаких причин что-либо скрывать. Он умер, теперь самое время все рассказать. Если бы мне было чем поделиться, я точно бы так и поступил. Но нет, я ничего не видел, он ничего не делал».

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