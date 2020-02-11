Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
Певец ищет девушек, которые проживают в Лос-Анджелесе
Спустя пару дней после премьеры клипа «Лей, не жалей» поп-звезда Макс Барских со своей командой приступил к созданию нового видео на сингл, название которого пока держится в тайне.
На своей странице в Инстаграме Барских анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съемки которого пройдут в Лос-Анджелесе и удивил поклонников интригующим фото с американской актрисой Сашей Лусс, запечатленных на Каннском кинофестивале в прошлом году.
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«Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты - именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе», - прокомментировал Барских.