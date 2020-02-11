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    Шоу-биз

    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде

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    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    Макс Барских готовится снять клип в Голливуде
    • Розсилка

    Певец ищет девушек, которые проживают в Лос-Анджелесе

    Спустя пару дней после премьеры клипа «Лей, не жалей» поп-звезда Макс Барских со своей командой приступил к созданию нового видео на сингл, название которого пока держится в тайне.

    На своей странице в Инстаграме Барских анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съемки которого пройдут в Лос-Анджелесе и удивил поклонников интригующим фото с американской актрисой Сашей Лусс, запечатленных на Каннском кинофестивале в прошлом году.

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    Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

    «Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты - именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе», - прокомментировал Барских.

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