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    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)

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    <p>С мужем Расселом Уилсоном звезда уже воспитывает двоих детей</p> <div></div> - Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)

    С мужем Расселом Уилсоном звезда уже воспитывает двоих детей

    В конце прошлого месяца Сиара и ее муж Рассел Уилсон объявили, что ждут еще одного ребенка

    34-летняя Сиара посетила вечеринку Vanity Fair после вручения премии «Оскар». На мероприятии Сиара в темно-сером полупрозрачном платье с разрезом до бедра продемонстрировала округлый животик. Образ певица дополнила высокой прической с ниспадающими локонами и босоножками на шпильке.

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    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)
    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)
    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)
    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)
    Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)

    Сиара выглядела восхитительно, хотя некоторым наряд беременной звезды показался слишком откровенным. Пара мило позировала фотографам, демонстрируя перед камерой нежные отношения, Рассел обнимал и целовал супругу, держа руку на ее животе.

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    Публикация от Ciara (@ciara)

    В конце января Сиара и Рассел сообщили о том, что ждут третьего ребенка, с помощью публикаций в Instagram. Оба выложили фотографию, на которой Сиара позирует в бикини в профиль,

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