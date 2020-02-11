Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)
С мужем Расселом Уилсоном звезда уже воспитывает двоих детей
В конце прошлого месяца Сиара и ее муж Рассел Уилсон объявили, что ждут еще одного ребенка
34-летняя Сиара посетила вечеринку Vanity Fair после вручения премии «Оскар». На мероприятии Сиара в темно-сером полупрозрачном платье с разрезом до бедра продемонстрировала округлый животик. Образ певица дополнила высокой прической с ниспадающими локонами и босоножками на шпильке.
Сиара выглядела восхитительно, хотя некоторым наряд беременной звезды показался слишком откровенным. Пара мило позировала фотографам, демонстрируя перед камерой нежные отношения, Рассел обнимал и целовал супругу, держа руку на ее животе.
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В конце января Сиара и Рассел сообщили о том, что ждут третьего ребенка, с помощью публикаций в Instagram. Оба выложили фотографию, на которой Сиара позирует в бикини в профиль,