Беременная Сиара в полупрозрачном платье посетила вечеринку Vanity Fair (фото)



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С мужем Расселом Уилсоном звезда уже воспитывает двоих детей

В конце прошлого месяца Сиара и ее муж Рассел Уилсон объявили, что ждут еще одного ребенка

34-летняя Сиара посетила вечеринку Vanity Fair после вручения премии «Оскар». На мероприятии Сиара в темно-сером полупрозрачном платье с разрезом до бедра продемонстрировала округлый животик. Образ певица дополнила высокой прической с ниспадающими локонами и босоножками на шпильке.

Сиара выглядела восхитительно, хотя некоторым наряд беременной звезды показался слишком откровенным. Пара мило позировала фотографам, демонстрируя перед камерой нежные отношения, Рассел обнимал и целовал супругу, держа руку на ее животе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 10 Фев 2020 в 10:22 PST

В конце января Сиара и Рассел сообщили о том, что ждут третьего ребенка, с помощью публикаций в Instagram. Оба выложили фотографию, на которой Сиара позирует в бикини в профиль,