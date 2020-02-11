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    Шоу-биз

    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов

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    <p>18 января модель родила мальчика</p> <div></div> - Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов

    18 января модель родила мальчика

    Фото: instagram.com/ashleygraham/

    Эшли призналась, что материнство - это «не только радуга и бабочки»

    Меньше месяца назад 32-летняя Эшли Грэм стала мамой - 18 января модель родила мальчика, которого назвали Искаак Менедлик Джованни Эрвин.  С тех пор прошло совсем немного времени, но знаменитость уже поспешила поделиться со своими фолловерами честным фото, на котором можно легко разглядеть, как сейчас выглядит фигура молодой мамы. В подписи к снимку Эшли призналась, что материнство - это «не только радуга и бабочки», оно несет с собой много моментов, о которых не принято говорить в обществе.

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    «Поднимите руки, кто никогда не думал, что однажды будет менять подгузники и себе, - написала знаменитость. - После всех этих лет в мире моды не могла представить, что одноразовое белье станет моим любимым предметом одежды, но сейчас так и есть».

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    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Честное фото: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как выглядит после родов
    Фото: instagram.com/ashleygraham/

    По словам Грэм, никто не говорит о процессе восстановления молодых мам после родов, не обсуждает, через что им приходится пройти, поэтому она намерена исправить ситуацию и запустить цикл просветительских бесед на эту тему.

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