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    Шоу-биз

    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке

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    Леонардо ДиКаприо / Камила Морроне - 44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    Леонардо ДиКаприо / Камила Морроне

    Лео и Камила Морроне вместе уже больше двух лет

    Знаменитый Леонардо ДиКаприо скоро расстанется с титулом самого завидного холостяка Голливуда. По информации портала OK!, он сделал предложение своей девушке, 22-летней модели Камиле Морроне. И посоветовал ему это Брэд Питт на афтерпарти премьеры «Однажды в …Голливуде».

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    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке
    44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке

    «Брэд для него как старший брат. Можем поспорить, что он будет его другом жениха на свадьбе», – поделился инсайдер.

    Лео и Камила Морроне вместе уже больше двух лет: с декабря 2017-го. Парочка постоянно проводит время вместе. Также Лео познакомил возлюбленную с родителями.

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