44-летний Леонардо ДиКаприо сделал предложение своей молоденькой девушке



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Леонардо ДиКаприо / Камила Морроне

Лео и Камила Морроне вместе уже больше двух лет

Знаменитый Леонардо ДиКаприо скоро расстанется с титулом самого завидного холостяка Голливуда. По информации портала OK!, он сделал предложение своей девушке, 22-летней модели Камиле Морроне. И посоветовал ему это Брэд Питт на афтерпарти премьеры «Однажды в …Голливуде».

«Брэд для него как старший брат. Можем поспорить, что он будет его другом жениха на свадьбе», – поделился инсайдер.

Лео и Камила Морроне вместе уже больше двух лет: с декабря 2017-го. Парочка постоянно проводит время вместе. Также Лео познакомил возлюбленную с родителями.