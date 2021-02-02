Дочь Мадонны в крошечном бикини застали с любовником на пляже: горячие фото

В окружении Мадонны утверждают, что она очень обеспокоенна новым романом дочери

24-летняя Лурдес Мария Чикконе Леон наслаждается каникулами в Мексике. Звездную дочь в соблазнительном пляжном образе запечатлели папарацци во время отдыха с возлюбленным.

Девушка унаследовала от мамы яркую внешность и безупречную фигуру. Лурдес заметили на пляже Тулумы в Мексике. Она выбрала для пляжа красно-оранжевое бикини с анималистичным принтом, состоящее из крошечного лифа и едва заметных стрингов. Компанию им составило экстремальное мини-платье, которое едва прикрыло «пятую точку» дочери королевы поп-музыки.

Начинающий модельер и фэшен-блогер отдыхала с бойфрендом Джонатаном Пулье. Молодой человек не мог оторваться от загорелой возлюбленной. Он заключил ее в крепкие объятия, когда они лежали на пляжной кушетке. Выпускница Мичиганского университета покрутилась на песке, чтобы загар ложился как можно ровнее. Она продемонстрировала достоинства своего подтянутого тела. Девушке помогает поддерживать себя в форме увлечение танцами.

В окружении Мадонны утверждают, что она очень обеспокоенна новым романом дочери. «Мэдж постоянно звонит ей по телефону и спрашивает, как идут дела. Она хочет знать, когда они сделают официальные заявления», — пояснил близкий друг певицы.

Звезда пытается организовать двойное свидание с дочерью и ее бойфрендом. В свою очередь, 62-летняя Мадонна намерена прийти с молодым любовником — 26-летним Ахламаликом Уильямсом. Близкий друг многодетной звездной мамы признается, что Мадонна хочет только лучшего для своих детей. Однако ни для кого не секрет, что ее забота может быть немного подавляющей.

«Она с огромной интенсивностью занимается воспитанием детей. Лурдес ценит, как заботится о ней ее мама. Но она считает, что она пытается слишком ею управлять. И ей сложно справиться с этим», — цитирует Daily Mail инсайдера.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.