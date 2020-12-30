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    Шоу-биз

    51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит в бикини (фото)

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    Голливудская семейная пара Майкл Дуглас и&nbsp;Кэтрин Зета-Джонс - 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит в бикини (фото)
    Голливудская семейная пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
    instagram.com/catherinezetajones/

    Звезда похвасталась идеальной фигурой

    Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс не часто балует поклонников своими новыми фото, но бывают и исключения. Так, звезда поделилась фото (правда, прошлогодним) в бикини — на снимке актриса стоит в обнимку с Санта-Клаусом.

    «В прошлом году во время отдыха на Бермудских островах Санта застал меня врасплох прямо в бикини. В этом году я опечалена, что его нет: ведь я сделала прическу, принарядилась и так сильно его ждала. Что ж, возможно, повезет в другой раз», — подписала актриса снимок.

    instagram.com/catherinezetajones/
    instagram.com/catherinezetajones/

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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