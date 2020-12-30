51-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит в бикини (фото)

Звезда похвасталась идеальной фигурой

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс не часто балует поклонников своими новыми фото, но бывают и исключения. Так, звезда поделилась фото (правда, прошлогодним) в бикини — на снимке актриса стоит в обнимку с Санта-Клаусом.

«В прошлом году во время отдыха на Бермудских островах Санта застал меня врасплох прямо в бикини. В этом году я опечалена, что его нет: ведь я сделала прическу, принарядилась и так сильно его ждала. Что ж, возможно, повезет в другой раз», — подписала актриса снимок.

instagram.com/catherinezetajones/

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.