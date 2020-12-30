Обнищала? Оля Полякова призналась, как зарабатывает на жизнь во время пандемии

Певица развивает сырный бизнес

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова призналась, что несмотря на сложные времена, нашла множество способов заработать и может составить серьезную конкуренцию людям любых профессий.

«Год выдался тяжелым для всех людей. Но я думаю, что музыкальная индустрия пострадала больше всего. Ведь если рестораны немножко работают, люди на работу ходят, то музыкальная индустрия уже 8 месяцев простаивает. И поэтому, когда мне говорят: «Ой, что вы там плачетесь?» Подождите, мы, большие звезды, выживем – у меня есть сырная ферма и я проживу, но тысячи музыкантов остались без работы и это трагедия, потому что они могут уйти из сферы шоу-бизнеса. Это же творческие профессии, которые сформировались благодаря таланту, поэтому музыкантам очень трудно найти себя в чем-то еще», – поделилась переживаниями Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина».

Однако сама певица развивает не только сырный бизнес. Полякова признается – на карантине зря времени не теряла, а усилила развитие своих социальных сетей.

«Я развиваю свою диджитал историю. У меня есть Инстаграм, есть ютуб-канал, в котором я запустила свое «Полявидение» – это телевидение имени Оли Поляковой, где у меня выходят и тренировки, и рецепты, я веду прямые эфиры со звездами. Так что я уже начала отбирать хлеб у журналистов, фитнес-тренеров, психологов, косметологов. Ну, а что делать? Надо!» – рассказала ведущая шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

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Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.