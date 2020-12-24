56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор

Итальянская звезда подчеркнула красивую фигуру сексуальным нарядом

56-летняя актриса Моника Беллуччи приняла участие в эффектной фотосессии. Моника позировала в атмосферной арт-мастерской. Стилисты подобрали для кинодивы впечатляющий look. Беллуччи предстала в золотом платье экстремально короткой длины от Dolce & Gabbana.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье.

В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.