Беременная звезда «Великолепного века» обнажила живот в откровенной фотосессии

Немецко-турецкая актриса и модель показала, как изменилась в положении

Звезда сериала «Великолепный век», 37-летняя актриса Мерьем Узерли, ждет рождения второго ребенка. Она воспитывает 6-летнюю дочь Лару и готовится подарить ей сестру. Мерьем долгое время скрывала беременность. Лишь в последнем триместре она раскрыла секрет и похвасталась грядущими переменами в личной жизни.

Исполнительница роли Хюррем стала героиней чувственного и атмосферного фотосета. Актриса продемонстрировала фигуру в откровенном наряде.

Поклонники бурно отреагировали на долгожданные «беременные» кадры кумира. «Ура, показала, милашка!», «Ну красивая мамочка – глаз не оторвать», «Животик вырос заметно!», «Класс, у вас еще одна доченька скоро родится! Вот какая большая выросла», «Нежная и гармоничная, лучшая наша!», «Желаю здоровья вам и вашим девочкам!» — умилились фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram

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