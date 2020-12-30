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    Шоу-биз

    40-летняя Кристина Агилера в секси-бикини пошалила с женихом в бассейне (фото)

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    <p>40-летняя певица Кристина Агилера показала горячие праздничные кадры</p> <div></div> - 40-летняя Кристина Агилера в секси-бикини пошалила с женихом в бассейне (фото)

    40-летняя певица Кристина Агилера показала горячие праздничные кадры

    Звезда позировала в дерзком купальнике

    40-летняя певица Кристина Агилера встретила Рождество с семьей в Лос-Анджелесе. Кристина показала, как проводит отпуск в своем особняке. Американская певица сделала романтические селфи с женихом Мэттью Ратлером во время купания в бассейне.

    Агилера предстала в откровенном алом бикини, подчеркнувшем ее пышный бюст, и с зимней шапкой на голове. Возлюбленный артистки примерил новогодний колпак и бороду Санта-Клауса. Популярная блондинка приблизилась к бойфренду, желая его поцеловать.

    «Праздничная фотосвалка», — подписала кадры поп-дива.

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    40-летняя Кристина Агилера в секси-бикини пошалила с женихом в бассейне (фото)
    40-летняя Кристина Агилера в секси-бикини пошалила с женихом в бассейне (фото)

    Фанаты остались в восторге от новых кадров. «Крис, ты потрясна даже без мейка!», «Выглядишь на 18 лет», «Совсем юная! Не меняешься с возрастом», «Как повезло Мэттью!», «Вау, первый раз вижу плавающего Санту!», «Королева праздника», «Вдохновляющая», «Очень эротичные кадры», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес отпуск
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