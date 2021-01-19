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    Жизнь

    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)

    • Розсилка
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Фото: @leslie333_fit4life

    Звезда раскрыла секрет своей молодости

    Пожилая женщина, которая несмотря на возраст продолжает принимать участие в откровенных съемках, раскрыла секрет поддержания своей молодости. Ее советы приводит Daily Mail.

    62-летняя Лесли Карлтон (Leslie Carleton), проживающая в Лос-Анджелесе и на индонезийском острове Бали, регулярно позирует для журналов, каталогов модной одежды и телевизионной рекламы. Помимо этого, она стала самой взрослой претенденткой на победу в конкурсе бикини издания Sports Illustrated.

    Карлтон заявила, что незнакомцы регулярно удивляются, когда узнают о ее настоящем возрасте, поскольку она выглядит на 20 лет моложе. Американка также призналась, что в юности никогда не следила за своим питанием, однако в 20 лет решила следовать рекомендациям своей родственницы.

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    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Пенсионерка в бикини призналась, почему в 62 выглядит на 30 лет моложе (фото)
    Фото: @leslie333_fit4life

    «Я прислушалась к совету своей бабушки. Она была танцовщицей и ела здоровую пищу небольшими порциями каждые два-три часа. Я также следовала правилу, согласно которому количество содержащей углеводы и белок еды должно помещаться в ладонь, а овощей — в два раза больше», — объяснила женщина.

    Манекенщица также отметила, что в 30 лет увлеклась спортом: занялась лыжами и получила черный пояс по карате. Кроме того, последние 10 лет Карлтон занимается тяжелой атлетикой, которая, по ее словам, помогает ей оставаться сильной и подтянутой в 60 лет.

    «Я смотрю на фотографии, где мне 20 лет и понимаю, что сейчас выгляжу точно так же. Кожа изменилась, но тело — нет. Нужно продолжать работать над собой. Ты — это то, что ты ешь, и то, как мыслишь», — заключила героиня материала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.

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    Теги: самые сексуальные здоровый образ жизни здоровое питание возраст
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