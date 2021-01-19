В продолжении «Секса в большом городе» одну Саманту заменят азиатка и темнокожая

Еще в прошлом году стало известно, что за расовое разнообразие выступают и сами актрисы, исполняющие главные роли

Еще пять лет назад компанию HBO критиковали за белоснежный каст легендарного «Секса в большом городе». В продолжении сериала руководство решило это исправить, тем более место одной из четырех подруг оказалось вакантным после ухода из проекта Ким Кэтролл (Саманта Джонс).

Источники Daily Mail сообщают, что к Кэрри, Миранде и Шарлотте присоединятся «сильная афроамериканка» и девушка с азиатскими корнями. Еще в прошлом году стало известно, что за расовое разнообразие выступают и сами актрисы, исполняющие главные роли.

«Смешно, что жизнь в таком городе, как Нью-Йорк, была представлена глазами только белых женщин. Саманта не вернется, но мы решили добавить двух новых героинь, которые помогут более точно отразить мир, в котором мы живем», - рассказал инсайдер Daily Mail

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили сюжет сериала Amazon по «Властелину колец».

Начиная повествование с мирных времен, сериал рассказывает об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу, вновь появившемуся в Средиземье. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона — эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго», — говорится в официальном синопсисе сериала.