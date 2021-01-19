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    Жизнь

    В продолжении «Секса в большом городе» одну Саманту заменят азиатка и темнокожая

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    В продолжении «Секса в большом городе» одну Саманту заменят азиатка и темнокожая

    Еще в прошлом году стало известно, что за расовое разнообразие выступают и сами актрисы, исполняющие главные роли

    Еще пять лет назад компанию HBO критиковали за белоснежный каст легендарного «Секса в большом городе». В продолжении сериала руководство решило это исправить, тем более место одной из четырех подруг оказалось вакантным после ухода из проекта Ким Кэтролл (Саманта Джонс).

    Источники Daily Mail сообщают, что к Кэрри, Миранде и Шарлотте присоединятся «сильная афроамериканка» и девушка с азиатскими корнями. Еще в прошлом году стало известно, что за расовое разнообразие выступают и сами актрисы, исполняющие главные роли.

    «Смешно, что жизнь в таком городе, как Нью-Йорк, была представлена глазами только белых женщин. Саманта не вернется, но мы решили добавить двух новых героинь, которые помогут более точно отразить мир, в котором мы живем», - рассказал инсайдер Daily Mail

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили сюжет сериала Amazon по «Властелину колец».

    Начиная повествование с мирных времен, сериал рассказывает об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу, вновь появившемуся в Средиземье. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона — эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго», — говорится в официальном синопсисе сериала.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Сериал шоу-бизнес
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