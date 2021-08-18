  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека

    Певица мечтает вновь испытать радость материнства

    Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей — 13 летних Эмми и Максимилиана. Материнство далось звезде непросто: певица несколько раз пыталась забеременеть с помощью ЭКО, и только в 2008-м ей улыбнулась удача. Несмотря на все трудности, артистка мечтает о пополнении в своей семье.

    Близкая подруга Лопес рассказала изданию Heat World о планах звезды на будущее. Как оказалось, певица намерена в следующем году вновь испытать радость материнства. Звезда мечтает еще об одном ребенке, но понимает, что в силу своего возраста может столкнуться с некоторыми трудностями. В прошлом месяце Дженнифер исполнилось 52 года, и поэтому выносить и родитель малыша она не сможет.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека
    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека

    По словам инсайдера, прибегать к усыновлению звезда не хочет. Певица мечтает родить ребенка от своего возлюбленного Бена Аффлека — и, возможно, даже не одного, а двоих. Сообщается, что Лопес уже рассказала своим детям о возможном появлении брата или сестры. Наследники звезды отреагировали на новость положительно.

    Приятельница Лопес также отметила, что певица сейчас очень счастлива и не торопится с материнством. Звезда хочет первым делом узаконить отношения с Аффлеком, поэтому уже начала планировать свадебную церемонию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

    Читайте также: Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Теги: знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека