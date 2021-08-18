52-летняя Дженнифер Лопес планирует детей от Бена Аффлека

Певица мечтает вновь испытать радость материнства

Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей — 13 летних Эмми и Максимилиана. Материнство далось звезде непросто: певица несколько раз пыталась забеременеть с помощью ЭКО, и только в 2008-м ей улыбнулась удача. Несмотря на все трудности, артистка мечтает о пополнении в своей семье.

Близкая подруга Лопес рассказала изданию Heat World о планах звезды на будущее. Как оказалось, певица намерена в следующем году вновь испытать радость материнства. Звезда мечтает еще об одном ребенке, но понимает, что в силу своего возраста может столкнуться с некоторыми трудностями. В прошлом месяце Дженнифер исполнилось 52 года, и поэтому выносить и родитель малыша она не сможет.

По словам инсайдера, прибегать к усыновлению звезда не хочет. Певица мечтает родить ребенка от своего возлюбленного Бена Аффлека — и, возможно, даже не одного, а двоих. Сообщается, что Лопес уже рассказала своим детям о возможном появлении брата или сестры. Наследники звезды отреагировали на новость положительно.

Приятельница Лопес также отметила, что певица сейчас очень счастлива и не торопится с материнством. Звезда хочет первым делом узаконить отношения с Аффлеком, поэтому уже начала планировать свадебную церемонию.

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