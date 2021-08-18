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    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)

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    Певица Ани Лорак - В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)
    Певица Ани Лорак
    instagram.com/anilorak/

    Один из концертных костюмов артистки озадачил ее поклонников

    Певица Ани Лорак впервые за семь лет дала сольные концерты в Украине, исполнительница выступила в одесском клубе.

    К выступлениям артистка готовилась ответственно, продумывала каждый образ. Так, за полуторачасовой концерт Лорак сменила три костюма. Однако один из них запомнился фанам больше всего. Он состоял из высоких белых трусов и бюстгальтера, которые были украшены стразами.

    Поклонники не удержали эмоций от увиденного и выразили все, что по этому поводу думают:

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    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)
    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)
    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)
    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)
    instagram.com/anilorak/

    «Не надевайте больше эти рейтузы ... Пожалуйста», «Белый костюм ужасный», «Танцы в трусах с высокой посадкой ... Жесть, ну что за наряды в моде...», «Белый костюм не очень ... Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как подгузник, некрасиво», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости Ани Лорак певица шоу-бизнес
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    В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)