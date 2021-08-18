В трусах и лифчике. Ани Лорак высмеяли за концертный наряд (фото)

Один из концертных костюмов артистки озадачил ее поклонников

Певица Ани Лорак впервые за семь лет дала сольные концерты в Украине, исполнительница выступила в одесском клубе.

К выступлениям артистка готовилась ответственно, продумывала каждый образ. Так, за полуторачасовой концерт Лорак сменила три костюма. Однако один из них запомнился фанам больше всего. Он состоял из высоких белых трусов и бюстгальтера, которые были украшены стразами.

Поклонники не удержали эмоций от увиденного и выразили все, что по этому поводу думают:

«Не надевайте больше эти рейтузы ... Пожалуйста», «Белый костюм ужасный», «Танцы в трусах с высокой посадкой ... Жесть, ну что за наряды в моде...», «Белый костюм не очень ... Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как подгузник, некрасиво», - комментируют фото пользователи сети.

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