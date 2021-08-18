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    Популярная украинская блогерша сделала пластическую операцию в прямом эфире

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    Блогерша София Стужук - Популярная украинская блогерша сделала пластическую операцию в прямом эфире
    Блогерша София Стужук
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    Свое лицо звезда доверила экс-мужу Славы Каминской

    Известная блогерша София Стужук, которая после увеличения груди собирается ее уменьшить, пока что прибегла к пластическим операциям на лице.

    Так, 26-летняя звезда Сети сделала ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица. Работу Соня доверила экс-мужу Славы Каминской, Эдгару. Пластический хирург оперировал Стужук в прямом эфире.

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    Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

    В комментариях подписчики хирурга похвалили его за работу, а вот блогершу — раскритиковали. Мол, что Соня сама себе противоречит — выступает за натуральность, говорит, что ее устраивает внешность, а потом ложится под нож хирурга.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Популярная украинская блогерша сделала пластическую операцию в прямом эфире