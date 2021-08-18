Популярная украинская блогерша сделала пластическую операцию в прямом эфире

Свое лицо звезда доверила экс-мужу Славы Каминской

Известная блогерша София Стужук, которая после увеличения груди собирается ее уменьшить, пока что прибегла к пластическим операциям на лице.

Так, 26-летняя звезда Сети сделала ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица. Работу Соня доверила экс-мужу Славы Каминской, Эдгару. Пластический хирург оперировал Стужук в прямом эфире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

В комментариях подписчики хирурга похвалили его за работу, а вот блогершу — раскритиковали. Мол, что Соня сама себе противоречит — выступает за натуральность, говорит, что ее устраивает внешность, а потом ложится под нож хирурга.

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